Похороны обернулись дракой на кладбище. В Улыбышево избили сотрудника ЦУГД. Такая информация разлетелась по социальным сетям. Инцидент произошел в минувшую субботу. По информации источника

Похороны обернулись дракой на кладбище. В Улыбышево избили сотрудника ЦУГД. Такая информация разлетелась по социальным сетям. Инцидент произошел в минувшую субботу. По информации источника «Шестого канала», тракторист муниципальной организации проезжал мимо, когда сотрудники частной ритуальной компании копали могилу. Тракторист, вроде как, спросил у ритуальщиков, что они делают. Разговор не задался. Начался конфликт с рукоприкладством. После