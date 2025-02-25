«Первый заместитель губернатора Вячеслав Павлович Кузин на минувшей неделе вышел в почетную отставку», – сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 77-летний чиновник останется в команде

«Первый заместитель губернатора Вячеслав Павлович Кузин на минувшей неделе вышел в почетную отставку», – сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 77-летний чиновник останется в команде правительства области, но уже в качестве советника губернатора. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Он проработал в финансовом органе исполнительной власти Владимирской области более 30 лет. Внёс неоценимый вклад в развитие экономики