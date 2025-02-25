«Первый заместитель губернатора Вячеслав Павлович Кузин на минувшей неделе вышел в почетную отставку», – сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 77-летний чиновник останется в команде
<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2025-pervyj-zamgubernatora-vladimirskoj-oblasti-vyacheslav-kuzin-ushel-v-otstavku.html" target="_blank">Первый замгубернатора Владимирской области Вячеслав Кузин ушел в отставку</a> - «Первый заместитель губернатора Вячеслав Павлович Кузин на минувшей неделе вышел в почетную отставку», – сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 77-летний чиновник останется в команде
[url=https://33live.ru/novosti/25-02-2025-pervyj-zamgubernatora-vladimirskoj-oblasti-vyacheslav-kuzin-ushel-v-otstavku.html]Первый замгубернатора Владимирской области Вячеслав Кузин ушел в отставку[/url] - «Первый заместитель губернатора Вячеслав Павлович Кузин на минувшей неделе вышел в почетную отставку», – сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 77-летний чиновник останется в команде