Ему исполнилось 77 лет.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о том, что бессменный руководитель финансового ведомства региона Вячеслав Кузин уходит на пенсию после более чем 30 лет работы в органах исполнительной власти. Он станет советником губернатора. Авдеев высоко оценил вклад Кузина в развитие экономики области и преодоление сложных ситуаций.Вячеславу Кузину исполнилось 77 лет. Он окончил Владимирский машиностроительный техникум и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, после чего начал свою карьеру на Владимирском тракторном заводе. С 1993 года Кузин работал в областной администрации и с 2003 года занимал должность первого заместителя губернатора. Имя его преемника пока не раскрыто.Напомним, ранее мы писали, что