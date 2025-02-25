Первенство России по полиатлону среди юношей и девушек прошло в Рязанской области в городе Сасово. Спортсмены соревновались в трех возрастных группах. 150 участников приехало из 16 регионов

Первенство России по полиатлону среди юношей и девушек прошло в Рязанской области в городе Сасово. Спортсмены соревновались в трех возрастных группах. 150 участников приехало из 16 регионов страны. Владимирскую область представляли 12 полиатлонистов. Наши команды заняли первое место в лыжной эстафете среди юношей и девушек. В команде девушек: Анна Соколова, Арина Константинова и Вероника Ильинская,