В мэрии пожаловались на неизвестных вандалов, которые уродуют облик исторического города. Так, хулиганы расписали несколько заборов, а еще стену недостроя на площади Фрунзе. Из поста в

В мэрии пожаловались на неизвестных вандалов, которые уродуют облик исторического города. Так, хулиганы расписали несколько заборов, а еще стену недостроя на площади Фрунзе. Из поста в группе ВК «Администрация города Владимира» К сожалению, факты вандализма продолжают фиксироваться. В этот раз в качестве холста для своих работ были выбраны стены зданий и поверхность забора. Только работы