43-летний житель Александровского района попал под стражу после того, как зарезал своего коллегу прямо на работе в цехе. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. В ночь с 13 на 14

43-летний житель Александровского района попал под стражу после того, как зарезал своего коллегу прямо на работе в цехе. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. В ночь с 13 на 14 февраля мужчина дежурил в производственном цехе в поселке Светлый Александровского района. Там он столкнулся с 29-летним коллегой, с которым ранее конфликтовал. Эта стычка привела