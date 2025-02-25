В индийском Ченнаи открылась графическая выставка о героях спецоперации.

Выставка графических новелл, рассказывающая о подвигах героев спецоперации, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на юге Индии, в городе Ченнаи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.В агентстве рассказали, что выставка предоставлена Российским обществом "Знание", экспозиция рассказывает в привлекательном для молодежи формате графических новелл о 15 героях специальной военной операции, которые доблестно выполняют поставленные родиной задачи.Открылось мероприятие видеообращением гвардии полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, лектора Российского общества "Знание" Романа Иголкина. В мероприятии также принял участие генконсул России в Ченнаи Валерий Ходжаев."В связи с празднованием Дня защитника Отечества мы вспоминаем о традиционных связях между Вооруженными силами России и Индии. Это активное и динамичное сотрудничество, которое включает в себя не только совместное производство, но и военные учения, тренинги, выставки. Недавняя демонстрация российского истребителя 5-го поколения Су-57, впервые представленного в Индии на авиасалоне в Бангалоре, стала еще одним свидетельством нашего прочного партнерства", — сказал Ходжаев.Выставка сопровождалась круглым столом "Россия - Запад: Поиски мира на справедливых условиях".Открытие выставки и круглый стол посетили более 100 студентов местных вузов, которые изучают международные отношения, политологию, а также журналисты и кадеты Национального кадетского корпуса города Ченнаи. Гости получили на память каталог с материалами выставки на английском языке.Экспозиция будет открыта в Русском доме в Ченнаи до 24 марта. Вход свободный.