Пьяный мужчина, рыбачивший на озере Гидромуть в Коврове, мог замерзнуть насмерть, если бы не спасатели. Заснувшего на льду экстремала заметил прохожий, который понял, что эта рыбалка может

Пьяный мужчина, рыбачивший на озере Гидромуть в Коврове, мог замерзнуть насмерть, если бы не спасатели. Заснувшего на льду экстремала заметил прохожий, который понял, что эта рыбалка может стать последней, нужно вызывать помощь. Историю рассказал ковровский спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Итак, вызов поступил 24 февраля в 16:30. От спасательного отряда требовалось помочь медикам