На Масленицу в Суздале ограничат движение транспорта по центральным улицам. Об этом горожан и гостей города предупредили в местной администрации. Масленичные гуляния пройдут в эти выходные

На Масленицу в Суздале ограничат движение транспорта по центральным улицам. Об этом горожан и гостей города предупредили в местной администрации. Масленичные гуляния пройдут в эти выходные – 1 и 2 марта. Так, например, праздник отметят на территории Музея деревянного зодчества, а также на других локациях. Ради безопасности в городе ограничат движение транспорта на следующих улицах: