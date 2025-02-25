39-летнюю жительницу Щелково (Московская область) будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью. Речь об истории

39-летнюю жительницу Щелково (Московская область) будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью. Речь об истории с 10-летней девочкой, которая летом приехала в «Конный Центр House of Horses» в деревне Бухлово Киржачского района. Катание на лошади закончилось для маленькой наездницы тяжелым переломом ноги. Как сообщают в пресс-службах