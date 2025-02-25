Работы будут проводиться с 10 до 16:00.

С 3 по 31 марта жители четырех районов Владимирской области столкнутся с отключением телевидения из-за плановых работ на объектах связи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, отключение затронет телерадиоканалы первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.Работы будут проводиться в следующие дни с 10 до 16:00:- 3 марта в деревне Василево (Гусь-Хрустальный район),- 17 марта в поселке Великодворский (Гусь-Хрустальный район),- 24 марта в поселке Крестниково (Ковровский и Вязниковский районы),- 27 марта в Меленках (Меленковский район),- 31 марта в поселке Мезиновский (Гусь-Хрустальный район).Напомним, ранее мы писали, что