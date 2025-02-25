Полиция напоминает гражданам о признаках мошенничества.

Обманутые мошенниками жители Владимирской области лишились более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УМВД. Так, например, 20 февраля в полицию обратился 36-летний мужчина. Он стал жертвой мошенничества на криптобирже — вложил 13,4 миллиона рублей, доверившись обещаниям злоумышленников о дополнительном заработке.Полиция напоминает гражданам о признаках мошенничества: навязчивые звонки, скрытые номера, обещания высокой прибыли и отсутствие лицензии — все это должно насторожить. Правоохранители призывают быть внимательными и критично подходить к предложениям быстрого обогащения в интернете.Напомним, ранее мы писали, что