За время конкурса 17 проектов региона по благоустройству стали победителями.

Владимирская область продолжает активно участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится с 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Одна из основных целей конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих улучшению качества жизни граждан.Как сообщает Министерство ЖКХ региона, за время проведения конкурса Владимирская область выиграла 17 проектов, на которые было выделено 1,6 млрд рублей, включая 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. В результате было благоустроено 11 территорий, среди которых проекты в Суздале, Гороховце, Вязниках, Судогде и Муроме.В 2025 году планируется реализовать два новых проекта: благоустройство парка им. 950-летия в Суздале и набережной Оки в Муроме. Кроме того, стартовала реализация четырёх новых проектов, включая благоустройство общественной территории «Чёрное озеро» в Покрове и набережной городского озера в Гусь-Хрустальном.