2025 год у владимирских лучников начался с больших побед на российских и международных соревнованиях. Стрелковый сезон у спортсменов стартовал в феврале. Владимирская сборная уже завоевала

2025 год у владимирских лучников начался с больших побед на российских и международных соревнованиях. Стрелковый сезон у спортсменов стартовал в феврале. Владимирская сборная уже завоевала три медали. Так, Кристина Якунина взяла «бронзу» на Кубке России по бесприцельному луку, Илья Фархов также занял третье место в дисциплине «составной лук», а Виктор Дарханов стал третьим на Чемпионате