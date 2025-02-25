Чтобы спасти компанию от банкротства.

Правительство Владимирской области приступило к реализации плана по передаче долей крупнейшей теплоснабжающей организации региона «Владимиртеплогаз» местным муниципалитетам. Эта мера направлена на предотвращение банкротства компании, имеющей долги на уровне почти 3 миллиардов рублей.В рамках «оздоровления» финансовой ситуации, восемь муниципальных советов уже приняли на баланс доли «Владимиртеплогаза» общей стоимостью 24,22%. Лидером по доле стал Александровский район, получивший 6,04%, в то время как Селивановский район получил минимальную долю – 0,45%.Всего, согласно заявлениям властей, планируется, что совладельцами компании станут 14 городов и районов области.