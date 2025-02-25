Татьяна Петровна была известной личностью во Владимире.

Стало известно о смерти специалиста Владимиро-Суздальского музея-заповедника Татьяны Петровны Тимофеевой. Она ушла из жизни на 73-м году после долгой болезни. Ее коллега Дмитрий Артюх сообщил эту новость на своей странице ВК.Татьяна Петровна была известной личностью во Владимире, проработала всю жизнь во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где последовательно занимала должности экскурсовода, руководителя архитектурного отдела и заведующей сектором архитектуры.Выпускница Горьковского государственного университета, она внесла значительный вклад в изучение архитектурных достопримечательностей Владимирской области, оставив после себя множество научных статей и книг. Кроме того, Татьяна Петровна была талантливой поэтессой, автором нескольких лирических сборников. В 1999 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры России». Напомним, ранее мы писали, что