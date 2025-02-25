В регионе уже действуют четыре института поддержки, которые готовы предложить льготные условия.

25 февраля на оперативном совещании под руководством Губернатора Александра Авдеева была поднята важная тема помощи участникам специальной военной операции (СВО) через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказали в правительстве региона.Глава области отметил, что многие из таких участников ушли с крупных предприятий или занимались бизнесом, и теперь, вернувшись, нуждаются в поддержке для возобновления или создания нового дела.Министерство предпринимательства и туризма предложило внедрение специальных программ для бизнеса, основанных участниками СВО и их семьями. В регионе уже действуют четыре института поддержки, которые готовы предложить льготные условия. Среди них Фонд «ВладимирЛизинг», предлагающий лизинг до 10 млн рублей по ставке 5%, и микрокредитная компания с суммами до 5 млн рублей под 3% годовых.«Гарантийный фонд Владимирской области может предложить участникам СВО и членам их семей минимальный размер вознаграждения 0,25 ставки, максимальный лимит единовременного поручительства – 40 млн рублей и максимальный размер ответственности – 70 процентов от суммы основного обязательства. В рамках новых продуктов для участников СВО предлагается снизить степень участия субъекта МСП до 10 процентов и оплачивать до 90 процентов за счёт государственной поддержки», – пояснила Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма.Также обсуждались услуги Центра «Мой бизнес», включающие бесплатное консультирование и образовательные программы, а также поддержку в виде софинансирования рядовых услуг. Губернатор подчеркнул, что дальнейшая практика покажет, где нужны дополнительные льготы, призвав к сотрудничеству с Ассоциацией ветеранов СВО.