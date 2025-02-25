В региональном Роспотребнадзоре рассказали об исследованиях овощной продукции за прошлый год. В 2024 было взято 1020 проб. Из продажи изъяли 67 килограммов плодовоовощной продукции. Фрукты и

В региональном Роспотребнадзоре рассказали об исследованиях овощной продукции за прошлый год. В 2024 было взято 1020 проб. Из продажи изъяли 67 килограммов плодовоовощной продукции. Фрукты и овощи проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям, а также на содержание ГМО. Из пресс-релиза Роспотребнадзора области Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области было исследовано 1 020 проб плодоовощной