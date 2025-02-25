За последние 3-4 года объем государственных инвестиций в развитие региона увеличился в 4 раза.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил о создании специального подразделения, ответственным за капитальные ремонты в социальных учреждениях. Новая организация будет подведомственна блоку, возглавляемому заместителем губернатора Владимиром Куимовым.По словам Авдеева, за последние 3-4 года объем государственных инвестиций в развитие региона увеличился в 4 раза, что создает необходимость в привлечении профессионалов для сопровождения проектов.Новое подразделение должно будет снизить количество случаев затянутых ремонтов, которые стали регулярными в области. Недавние примеры включают подрядчиков, не выполнивших работы в срок, такие как ремонт крыши больницы в Юрьевце и работы в поликлиниках Киржачского района. Напомним, ранее мы писали, что