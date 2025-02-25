За прошедшую неделю жители 33-го региона перевели мошенникам 28 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. Зарегистрировано 66 таких преступлений. Так, 20 февраля в полицию обратился 36-летний

За прошедшую неделю жители 33-го региона перевели мошенникам 28 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. Зарегистрировано 66 таких преступлений. Так, 20 февраля в полицию обратился 36-летний владимирец. Мужчина пожаловался, что из-за неизвестных аферистов лишился 13,4 миллионов рублей. Часть денег он взял в кредит. Жертву заманили «легким заработком» на криптобирже. Средства у потерпевшего выкачивали в течение