В Ковровском районе произошла необычная кража. Местная жительница забрала горшок с искусственным цветком из квартиры умершей подруги. Когда он случайно упал, обнаружился клад – золотые

В Ковровском районе произошла необычная кража. Местная жительница забрала горшок с искусственным цветком из квартиры умершей подруги. Когда он случайно упал, обнаружился клад – золотые украшения. В УМВД области рассказали, что инцидент произошел в августе 2024 года. У обвиняемой умерла знакомая, которой она помогала по хозяйству. Когда-то фигурантка подарила подруге искусственный цветок в горшке. После