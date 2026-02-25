Соответствующий указ Президента РФ № 93 от 16 февраля текущего года опубликован.

Елена Валериановна Егорова назначена судьёй Владимирского областного суда на шестилетний срок. Соответствующий указ Президента РФ № 93 от 16 февраля текущего года опубликован Объединённой пресс‑службой судов общей юрисдикции региона.Тем же указом представителем Президента России в квалификационной коллегии судей по региону назначен Игорь Гречуха, в настоящее время занимающий должность главного федерального инспектора по Владимирской области. В других судах Владимирской области кадровых изменений не произошло.Напомним, ранее мы писали, что