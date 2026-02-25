В России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств дополнительно включили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

В России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств дополнительно включили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.Данные медикаменты врачи назначают пациентам с различными заболеваниями, среди которых анемия, туберкулёз, сахарный диабет и злокачественные образования. Теперь на эти лекарства, более 80% из которых производятся в нашей стране, будет распространяться государственное регулирование предельных отпускных цен, а также станет осуществляться контроль торговых надбавок.Отмечается, что все субъекты РФ, в том числе и Владимирская область, обязаны включать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в закупки.«Независимо от стоимости медикаментов, если они положительно влияют на улучшение качества и продолжительность жизни человека, то должны быть доступны каждому. Чего греха таить, лично не раз сталкивался с мнением некоторых эскулапов, которым по кодексу врача необходимо применять всё возможное для оздоровления своих пациентов, что некоторые препараты, особенно льготные, больно дороги для лечения людей! Хочу напомнить радетелям за экономию, что человеческая жизнь бесценна, поэтому государство стремится обеспечить больных доступными видами лекарств, пусть даже дорогостоящими», — написал на своейв соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.