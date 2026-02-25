Администрация города Владимира заказала концепцию благоустройства прогулочной зоны у моста через реку Клязьма. Контракт заключён с компанией «Арсенал» из Удмуртии. Стоимость работ — 1,9

Администрация города Владимира заказала концепцию благоустройства прогулочной зоны у моста через реку Клязьма. Контракт заключён с компанией «Арсенал» из Удмуртии. Стоимость работ — 1,9 млн рублей. Готовый проект власти ждут к 30 апреля. Речь идёт о создании большого пешеходного маршрута, который соединит историческую часть города с микрорайоном Заклязьменский. Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры и строительства