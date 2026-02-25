К 33-летней жительнице Коврова обратился знакомый, который попросил прописать иностранных граждан. Жилплощадь принадлежала бабушке женщины, но последнюю это не смущало. Ковровчанка в

К 33-летней жительнице Коврова обратился знакомый, который попросил прописать иностранных граждан. Жилплощадь принадлежала бабушке женщины, но последнюю это не смущало. Ковровчанка в течение двух месяцев прописала на чужих квадратных метрах 23 граждан Узбекистана и Кыргызстана. Намерения реально предоставлять им жилье она не имела. При этом пенсионерка – хозяйка квартиры о регистрации в её жилище иностранцев