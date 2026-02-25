Спортсменка из Мурома Милена Береговенко завоевала золотую медаль на престижных международных соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Содружества» в Москве. В турнире на ледовых

Спортсменка из Мурома Милена Береговенко завоевала золотую медаль на престижных международных соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Содружества» в Москве. В турнире на ледовых дорожках «Крылатского» приняли участие сильнейшие атлеты из России и Беларуси, включая олимпийских чемпионов и призеров мировых стартов. Об этом рассказали в Минспорта региона. Из пресс-релиза Минспорта Владимирской области В числе участников были