Оксана Зуева за 16 лет прошла путь от буфетчика в поездах Москва-Ярославль до руководителя управления ЦППК с 3600 подчиненными. Она рассказала о преодолении сомнений окружающих и поиске своего места в большой компании с 20-летней историей.

От продажи пирожков в поезде до руководства тысячами сотрудников — всего за 16 лет. Оксана Зуева начала карьеру в ЦППК на железной дороге с должности буфетчика, а сегодня возглавляет управление Московского транспортного узла. В интервью она делится историей своего профессионального становления — о решимости, преодолении сомнений окружающих и поиске своего места в большой компании с 20-летней историей.— Оксана, ваша карьера — настоящий пример головокружительного роста: с самых стартовых позиций до начальника управления. С чего все началось?— Мне было 20 лет, я растила сына и искала стабильную работу. До этого закончила промышленно‑гуманитарный колледж в Александрове и освоила профессию парикмахера, успела поработать и в детском саду, и на заводе. Друзья посоветовали попробовать себя на железной дороге. Так я начала с самой, пожалуй, простой должности — буфетчика в поездах Москва–Ярославль. Продавала за стойкой чай, кофе, пирожки.— Что стало первым шагом вверх?— Через полгода мой маршрут закрыли, и я перешла на линию Москва–Рязань. Работа была суточной, очень для меня неудобной. Я поняла, что хочу больше стабильности, и попросилась перевестись кассиром-контролером на Ярославское направление. Это было уже ближе к дому. И вот эта работа — она меня по-настоящему закалила. Там нужны стальные нервы, характер и умение общаться с кем угодно. Я проработала так почти пять лет и поняла, что хочу — а главное, могу — больше.— И каким был ваш следующий шаг?— Во-первых, поступила в институт за высшим образованием. А во-вторых, проявила инициативу — пришла к начальнику и попросила рассмотреть меня на должность инструктора. Ставки свободной не было, но меня стали привлекать к этим обязанностям. Почти год я работала то исполняющим обязанности инструктора, то старшего инструктора. Это был важнейший переход: я училась не просто делать свою работу, а организовывать работу других, проверять, объяснять.— Приходилось сталкиваться со скептицизмом, когда вы шли вперед?— Скорее, с удивлением. Когда я захотела стать инструктором, коллеги-кассиры отговаривали: «Зачем? Тебе же придется проверять тех, с кем вместе работала, как ты будешь им в глаза смотреть?» Позже, когда решила перейти на должность специалиста по пассажирским перевозкам, начальник участка тоже говорил: «Оксана, тут тебя все знают, мы тебя в обиду не дадим. А там ответственности больше, будет сложно». Но если я что-то решила — меня не переубедить. Я сама узнала о вакансии на Ярославском направлении и настояла на собеседовании с руководителем направления Иваном Кузьминым. Он меня взял. Мне было 26.— Судя по всему, следующий шаг — переход в московский центральный офис — тоже был вашим осознанным решением?— Абсолютно. Проработав специалистом около полутора лет и пообщавшись с коллегами из центра, я получила приглашение перейти в Москву ведущим специалистом. Мне даже предлагали подыскать должность в моей прямой специализации, но я твердо сказала: «Нет, хочу в новую сферу, в отдел планирования и контроля». Это было страшно, но правильно. Я хотела динамики, множества задач, а не монотонной работы. И не ошиблась: в пассажирском блоке царила потрясающая атмосфера взаимопомощи.— Ваше назначение заместителем, а затем и начальником управления Московского транспортного узла выглядит самым резким взлетом. Вы были готовы?— Честно? Когда в 2023 году мне предложили должность заместителя начальника управления МТУ, я понимала лишь около 15% процессов в этой новой для меня области. А самое жесткое испытание случилось через несколько месяцев: ушел начальник управления, и я осталась одна. Пришлось с нуля выстраивать связи с РЖД, Московской дирекцией вокзалов, другими структурами. Тот год был невероятно сложным. Это было быстрое обучение, которое я с честью прошла.: в 2024-м меня утвердили в должности уже начальника управления.— Сейчас в вашем подчинении около 3600 человек. Какой главный принцип вашего руководства? Что вы говорите своим сотрудникам?— Я лично провожу собеседования с ключевыми кандидатами в управление и часто выезжаю на встречи с линейными сотрудниками. И всегда говорю им: «Главное — хотеть расти и стремиться к этому». Я — живой пример того, что нет непреодолимых барьеров. Если есть желание, компания дает возможности.— Сын пошел по вашим стопам?— Нет, он учится на рекламщика в Московском энергетическом институте. Говорит, что железнодорожником быть не хочет, но очень мной гордится. Часто говорит, что я для него — пример для подражания. У нас отличные отношения, и он прислушивается к моим советам. Мне важно, что он видит: чтобы чего-то достичь, нужно работать, учиться и не сдаваться. А какую дорогу выбрать — каждый решает сам.