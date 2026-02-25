Однако к декабрю 2024 года выяснилось, что работы не ведутся, материалы не завезены, а связь с подрядчиком прервалась.

Во Владимирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ремонте моста через реку Хонку в Вязниковском районе.По данным прокуратуры, ГБУ «Владупрдор» заключило с ООО «Мостмонтаж» контракт на реконструкцию мостового перехода (на дороге Никологоры — Бурково — Октябрьская) стоимостью около 54 млн руб. со сроком исполнения до 10 ноября 2025 года. Заказчиком был перечислен аванс более 12 млн руб., часть средств перевели на счёт ООО «Транскамп» под предлогом закупки стройматериалов.Однако к декабрю 2024 года выяснилось, что работы не ведутся, материалы не завезены, а связь с подрядчиком прервалась. Общий ущерб бюджету региона оценили более чем в 66 млн. руб.ООО «Мостмонтаж» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Работы ведёт новая подрядная организация, ущерб возмещён в полном объёме. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.