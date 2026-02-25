Мать военнослужащего обратилась с жалобой после того, как управление соцзащиты отказало в выплате.

Прокуратура Владимирской области вмешалась в дело о невыплате единовременной материальной помощи бойцу СВО, получившему тяжелое ранение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Мать военнослужащего обратилась с жалобой после того, как управление соцзащиты отказало в выплате, ссылаясь на то, что добровольцы не входят в перечень получателей помощи.Прокурор подал иск в суд, который встал на сторону бойца, обязав соцзащиту выплатить ему миллион рублей. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.