С 1 марта 2026 года изменятся сроки предоставления и оплаты квитанций за электроэнергию и услуги ЖКХ во Владимирской области. Об этом сообщает энергетическая компания.Жители региона будут получать квитанции до 5‑го числа месяца, а оплачивать их — до 15‑го. При этом февральские квитанции нужно оплатить по старым правилам до 10 марта, а за март — уже по новым, то есть до 15 апреля.Изменения закреплены Федеральным законом от 24.06.2025 № 177‑ФЗ, вносящим поправки в Жилищный кодекс РФ и закон о государственной информационной системе ЖКХ.