На Спасском холме появится силуэт вишни из растений. В преддверии нового сезона озеленения МКУ «Зеленый город» раскрывает детали того, как преобразится областной центр. В планах учреждения

На Спасском холме появится силуэт вишни из растений. В преддверии нового сезона озеленения МКУ «Зеленый город» раскрывает детали того, как преобразится областной центр. В планах учреждения расширять и дополнять уже начатое озеленение отдельных локаций. Например, одним из пространств, которых ждет дополнительное озеленение, будет Андриановский сквер. По левой стороне от памятника Николаю Андрианову появится композиция из