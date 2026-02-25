Во время очной ставки в кабинете дознавателя обвиняемый утверждал, что избивал кого‑то другой, и неоднократно угрожал потерпевшему.

33‑летний житель Дзержинска, ранее неоднократно судимый и находившийся на условном сроке, предстанет перед Гороховецким районным судом Владимирской области по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и принуждении потерпевшего к даче ложных показаний. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.По версии следствия, 4 мая 2024 года обвиняемый приехал к другу, у которого был конфликт с компанией жителей Гороховца. Возле дома последних возникла ссора: мужчина набросился с кулаками на 32‑летнего местного жителя, который не имел отношения к спору. Потерпевшему был причинён вред здоровью, в связи с чем возбудили уголовное дело.Во время очной ставки в кабинете дознавателя обвиняемый утверждал, что избивал кого‑то другой, и неоднократно угрожал потерпевшему, в том числе его близким, в присутствии адвокатов и полицейских. В завершение он нанёс оппоненту удар в область шеи.Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.