С 1 марта 2026 года меняются сроки предоставления и оплаты квитанций за электроэнергию и услуги ЖКХ, сообщают в компании «Энергосбыт Волга». Теперь владимирцы будут получать квитанции до 5

С 1 марта 2026 года меняются сроки предоставления и оплаты квитанций за электроэнергию и услуги ЖКХ, сообщают в компании «Энергосбыт Волга». Теперь владимирцы будут получать квитанции до 5 числа месяца, а оплачивать их необходимо до 15 числа. Февральские квитки следует оплатить по старым правилам – до 10 марта, а квитанции за март – уже по