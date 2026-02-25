Мужчина предложил возобновить совместную жизнь, но женщина отказалась.

Житель Струнино Владимирской области попал под следствие за убийство бывшей сожительницы. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным СУ СКР по Владимирской области, преступление произошло 10 февраля в общежитии на улице Фрунзе.Мужчина пришёл туда отметить день рождения, где встретил бывшую возлюбленную, с которой познакомился в 2025 году. При расставании возник конфликт: мужчина предложил возобновить совместную жизнь, но женщина отказалась. В ходе ссоры она упала, после чего подозреваемый нанёс ей удары ножом и разбитой бутылкой по лицу и телу — пострадавшая скончалась на месте.В ходе допроса мужчина признал вину.