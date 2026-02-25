По информации регионального Минздрава, 32-летняя женщина поступила в Муромский роддом планово, хотя ей было показано рожать в Областном перинатальном центре во Владимире. Муромские врачи

По информации регионального Минздрава, 32-летняя женщина поступила в Муромский роддом планово, хотя ей было показано рожать в Областном перинатальном центре во Владимире. Муромские врачи беременную наблюдали. Как сообщает Владимирский Следком, на 24 февраля женщине назначили кесарево сечение. Во время операции её состояние ухудшилось и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, в том числе силами прибывшей санавиации,