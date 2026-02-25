В следующую среду в областном центре с 10.00 до 11.00 будут проверять систему оповещения населения, сообщают в управлении гражданской защиты города Владимира. Жителям города напоминают: никаких

В следующую среду в областном центре с 10.00 до 11.00 будут проверять систему оповещения населения, сообщают в управлении гражданской защиты города Владимира. Жителям города напоминают: никаких действий предпринимать не нужно. Из пресс-релиза администрации города Владимира: Управление гражданской защиты города Владимира сообщает, что 4 марта с 10:00 до 11:00 будет проводиться техническая проверка муниципальной и комплексной