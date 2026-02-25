25 февраля, в 02.08 на 112 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме №35 на улице Балакирева в областном центре. Огонь охватил квартиру на 5 этаже. Сотрудники МЧС России

25 февраля, в 02.08 на 112 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме №35 на улице Балакирева в областном центре. Огонь охватил квартиру на 5 этаже. Сотрудники МЧС России незамедлительно организовали эвакуацию и спасение жителей пятого и верхних этажей. Пожарные спасли 10 человек, в том числе хозяйку квартиры – пожилую женщину. Людей вывели на улицу