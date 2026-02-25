В День защитника Отечества Владимирский академический театр драмы организовал творческую встречу «Закулисье души» для семей ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло по

В День защитника Отечества Владимирский академический театр драмы организовал творческую встречу «Закулисье души» для семей ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло по инициативе фонда «Защитники Отечества», чтобы подарить гостям душевный праздник в кругу единомышленников. Об этом поделились в облправительстве. В рамках программы ведущий актер Юрий Круценко показал фрагмент моноспектакля «Vозле синих Zвёзд» и поделился историями