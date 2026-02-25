Правоохранители провели масштабные рейды на швейных, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях в Петушинском, Александровском районах и во Владимире. В ходе проверок

Правоохранители провели масштабные рейды на швейных, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях в Петушинском, Александровском районах и во Владимире. В ходе проверок документов у 140 иностранных граждан выяснилось, что 20 из них находились или работали в России с серьезными нарушениями закона. Об этом сообщили в МВД Региона. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии обнаружили 12 человек,