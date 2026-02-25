Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Юрием Селиверстовым, на которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Юрием Селиверстовым, на которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства."Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными", – заявил Воробьев.По данным пресс-службы правительства Московской области, товарооборот между Подмосковьем и Беларусью за 9 месяцев 2025 года вырос почти на 30%, достигнув 17% доли в общем объеме торговли двух стран. Беларусь входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров региона.Среди реализованных проектов можно отметить завод "Белтелекабель" в Воскресенске, выпускающий более 1,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля ежемесячно. В Наро-Фоминском округе Белорусская цементная компания планирует построить производственно-логистический комплекс.Дмитрий Крутой отметил, что более 120 компаний с белорусским капиталом уже работают в Подмосковье."Московская область является для нас регионом №1 по количеству побратимских связей",– подчеркнул он.В образовательной сфере заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и учебными заведениями Беларуси.Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов отметил также важность промышленной кооперации в условиях санкций."Наша возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом – это перспектива и для бизнеса, и для жителей",– приводит его слова пресс-служба правительства Подмосковья.