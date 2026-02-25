28 февраля во Владимире состоится историческое для региона спортивное событие. Команда «ВлГУ» впервые в истории выйдет на лед в Национальной студенческой хоккейной лиге (НСХЛ). Игра пройдёт

