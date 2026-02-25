С 16 по 22 февраля 2026 года владимирские медики зарегистрировали 63 новых случая COVID-19.

С 16 по 22 февраля 2026 года владимирские медики зарегистрировали 63 новых случая COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших оказалось на 21,3% меньше. Об этом сообщили наши коллеги из СМИ, ссылаясь на регионального управления Роспотребнадзора.Наибольшее число пациентов с коронавирусом зарегистрировано в областной столице, Муромском и Ковровском районах.Отмечается, что у большинства граждан болезнь протекает в лёгкой форме и имеет все признаки ОРВИ. У нескольких жителей началась пневмония, и они находятся в медучреждениях.