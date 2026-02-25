В Муроме возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1992 года рождения.

В Муроме возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1992 года рождения. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали сожительницу потерпевшего. Предварительно установлено, что 11 февраля гражданка 1975 года рождения поссорилась со своим молодым человеком и ударила его ножом. Рана оказалась смертельной.На допросе фигурантка поведала свою версию происшествия. Женщина сообщила, что потерпевший хотел её ударить, и она взяла нож для самозащиты.«Версия подозреваемой проверяется в ходе расследования. Следователями СК проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием фигурантки, изъято орудие преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.