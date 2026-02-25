Суд признал 33-летнюю жительницу Коврова виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ.

Суд признал 33-летнюю жительницу Коврова виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Осенью 2024 года к фигурантке обратился знакомый и попросил зарегистрировать несколько иностранцев. Мужчина ещё не раз приходил с подобными предложениями, и за пару месяцев гражданка поставила на учёт в квартире своей бабушки более 20 человек.Отмечается, что хозяйка квартиры и не подозревала, что в её жилище числятся столько иностранцев.«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.