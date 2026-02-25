Наш регион не является неблагополучным по клещевому вирусному энцефалиту, однако при поездке на эндемичные по КВЭ территории жителям советуют пройти вакцинацию.

Наш регион не является неблагополучным по клещевому вирусному энцефалиту, однако при поездке на эндемичные по КВЭ территории жителям советуют пройти вакцинацию. Причём прививки необходимо делать уже сейчас. Об этом рассказала Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Специалисты отмечают, что вакцина против энцефалита состоит из двух этапов. Между первой и второй прививками должно пройти от одного до двух месяцев. Курс вакцинации нужно закончить за пару недель до выезда на эндемичную по КВЭ территорию.«Вакцинация является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита!» — говорится в сообщении пресс-службы.