При пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерове погибли семь человек. Пострадали более 20 посетителей ТЦ.

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли семь человек. Пострадали более 20 посетителей ТЦ.Местонахождение 35 человек, в том числе 26 детей, устанавливается. "Пока мы считаем, что они без вести пропали", – сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин.Спасатели не могут пробраться в левое крыло здания, где расположены кинозалы. Там пока не удается локализовать пожар. В правой части ТЦ огонь потушен, там сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.Между тем у горящего торгового центра собрались несколько десятков местных жителей. Они требуют прибытия на место трагедии мэра города. Также люди возмущены тем, что в здании не работала сигнализация, передает "Интерфакс".Предварительный список детей, пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня":Виктория, 2006 год рожденияМария, 2008 г.р.Константин, 2009 г.р.Анна, 2010 г.р.Вероника, 2009 г.р.Василиса, 2013 г.р.Майя, 2006 г.р.Валерия, 2012 г.р.Артемий, 2008 г.р.Вадим, 2008 г.р.Ратибор, 2012 г.р.Татьяна, 2006 г.р.Анастасия, 2006 г.р.Вероника, 2006 г.р.Александр, 2008 г.р.Дарья, 2007 г.р.Вячеслав, 2007 г.р.Виктория, 2006 г.р.Артем, 2012 г.р.Роман, 2015 г.р.Анна, 2011 г.р.Михаил, 2008 г.р.Елена, 2006 г.р.Артем, 2005 г.р.Арина, 2009 г.р.Елизавета, 2005 г.р.