Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянку Светлану Миронову лучшим новичком года в Кубке мира. В нынешнем сезоне российская биатлонистка выступила в семи из девяти этапах и соревнований и перед последней гонкой сезона занимает 57-е место.

Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянку Светлану Миронову лучшим новичком года в Кубке мира. В нынешнем сезоне российская биатлонистка выступила в семи из девяти этапах и соревнований и перед последней гонкой сезона занимает 57-е место.Лучшим результатом 24-летней спортсменки является девятое место на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, отмечает ТАСС. У мужчин лучшим новичком года признан француз Эмильен Жаклен. В общем зачете 22-летний биатлонист занимает 46-е место.Просто любуйтесь лучшим новичком мирового биатлонного сезона 2017/2018