Обвинения английских властей в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва считает провокацией, граничащей с бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обвинения английских властей в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва считает провокацией, граничащей с бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Это хамство, причем невиданное, подчеркнул Песков, когда страну обвиняют в том, что даже невозможно сформулировать. Британия пытается решить какие-то свои проблемы, но Кремль это не волнует. Дело России – справиться с провокацией, озвучил пресс-секретарь в эфире телеканала НТВ.Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет спокойствие, он предельно корректен, в отличие от британских властей. Он сразу сформулировал свою позицию: Россия занимается своими делами, Великобритания – своими, потом начинаются переговоры.4 марта в британском Солсбери были отравлены нервно-политическим ядом А234 британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Англия обвинят Россию, Москва свою причастность категорически отрицает.