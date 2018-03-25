Выжившие очевидцы рассказали о страшном пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. По их словам, во время эвакуации была жуткая давка, а предусмотренная в чрезвычайных ситуациях звуковая сирена отсутствовала.

Выжившие очевидцы рассказали о страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По их словам, во время эвакуации была жуткая давка, а предусмотренная в чрезвычайных ситуациях звуковая сирена отсутствовала.Жительница Кемерово Любовь Васенко в момент пожаранаходилась на четвертом этаже торгового центра в бассейне. "Нас былочеловек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели,только из шкафчиков одежду похватали", – приводит ее слова"Комсомольская правда".По ее словам, люди выбежали на крышу, один мужчина предлагалспрыгнуть вниз, опасаясь обвала крыши. Васенко подчеркнула, что собравшиеся накрыше 40 минут пытались дозвониться по нужным адрес, кричали с крыши спросьбами о помощи, но никого не было. Позже, добавила женщина, их спаслипожарные.Слова очевидцев приводит также "Московскийкомсомолец". По словам девушки по имени Юлия, которая находилась в моментпожара в ТЦ с тремя детьми и мамой, огонь вспыхнул на четвертом этаже -загорелись батуты. По ее словам, пламя распространилось за считанные секунды,началась паника.Свидетельница происшествия отметила, что в это время вздании было очень много людей, в том числе семей, кто-то праздновал начетвертом этаже дни рождения. "Я начала искать своих детей. Пока всехсобрала, уже все было в дыму", – рассказала она. Маму, по ее словам, онавстретила уже на улице.Другой очевидец трагедии – Игорь – пришел в торговый центрсмотреть кино со своей семилетней сестрой. "Неожиданно дверь кинозалаоткрылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать "Пожар!" -вспоминает он.Внутрь сразу повалил дым. Игорь взял сестру и побежал внизпо лестнице. "Давка была страшная", – рассказал очевидец. При этомвидимость была нулевая, отметил он. Выбирались они с сестрой около пяти минут.В свою очередь, Екатерина пришла в ТЦ покупать мебель. Когданачался пожар, они с мужем были на третьем этаже в мебельном отделе. По еесловам, она услышала, как трещит потолок. "Было очень страшно, казалось,что сейчас на нас рухнет крыша", – сказала женщина. Она отметила, чтопосле этого продавцы бросились бежать, даже не побеспокоившись о товаре.Сирены, подчеркнула Екатерина, она не слышала, да и людей,по ее словам, никто выводить не спешил, организация была плохой."Охранники сами ломанулись к выходу, сметая всех на своем пути", -сокрушается она.Кроме того, добавила женщина, она видела, как многиевыбегали из торгового центра с телевизорами. Екатерина предположила, что людимогли вытащить технику под шумок.Скорая помощь, по ее словам, приехала спустя 15 минут послепожара. "Люди приносили ковры и ловили людей, которые прыгали на них с 4этажа", – цитирует ее "МК".Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняявишня" произошел в воскресенье, 25 марта, в пятом часу по местномувремени. Огонь распространился из игрового центра на четвертом этаже.В настоящий момент известно уже о 40 жертвах пожара. Приэтом шансов выжить о оставшихся в здании 29-30 человек крайне малы, сообщает"Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на местепроисшествия. "Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можноскорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставатьсяпострадавшие", – заявил источник.