Социальная сеть Facebook извинилась перед пользователями в воскресных выпусках крупнейших британских газет.

Социальная сеть Facebook извинилась перед пользователями в воскресных выпусках крупнейших британских газет. В заявлении Марка Цукерберга на рекламных полосах сказано, что основатель соцсети приносит извинения за утечку личных данных более 50 миллионов человек.Скандал с фирмой Cambridge Analytica начался после того, как выяснилось, что приложение с тестами сформировало психологические портреты пользователей. Эти данные впоследствии использовались для персонализированной рекламы, в том числе и президентом США Дональдом Трампом во время его президентской кампании, пишет РИА Новости."Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь", — сказано в заявлении Цукерберга.Глава Facebook добавил, что сеть обязана защищать данные пользователей.